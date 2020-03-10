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Стадион «Локомотив» в Пензе планируется реконструировать

08:30 | 10.03.2020 | Спорт

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Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Проектно-сметную документацию для реконструкции стадиона «Локомотив» необходимо разработать в Пензе. Такое поручение дал мэр Андрей Лузгин.

Стадион «Локомотив» в Пензе планируется реконструировать

Фото: Penza-gorod.ru

«В 2022 году она должна быть готова. Тогда можно будет рассматривать возможность включения проекта в одну из федеральных программ», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося на спортобъекте, на котором проходят тренировки воспитанников спортшколы №8 по футболу, а в зимнее время действует каток.

Глава администрации города напомнил, что намечено развивать данный микрорайон.

«Планируем построить второй корпус к школе №26», — отметил Андрей Лузгин.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в качестве возможного варианта развития спортобъекта рассматривается создание на базе стадиона «Локомотив» крытого манежа, где тренировочный процесс будет организован круглый год.

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