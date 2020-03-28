Пензенская «Юность» стала бронзовым призером женской Суперлиги-2 Спорт

Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Юность» стал бронзовым призером чемпионата России по баскетболу сезона 2019–2020 годов среди команд второго дивизиона женской Суперлиги. Это следует из решений, принятых на заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), из-за которой отменены массовые мероприятия, в том числе соревнования.

Фото: БК «Юность»

Были внесены изменения в регламент чемпионата России по баскетболу, касающиеся системы проведения двух женских лиг. В соответствии с ними, сезон объявлен закрытым.

Как сообщает пресс-служба РФБ, во втором дивизионе женской Суперлиги участники расположились по результатам игр плей-офф — ранее были завершены серии четверть- и полуфиналов.

Чемпионом Суперлиги-2 в стала «Самара». «Серебро» завоевала «Надежда-2» из Оренбургской области.

Финалисты и команды, которые выбыли из борьбы на двух первых стадиях, заняли места согласно результатам регулярного чемпионата.