Пензенские регбисты с воодушевлением восприняли новость о предстоящем старте сезона Спорт

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Регбисты клуба «Локомотив-Пенза» с воодушевлением восприняли новость о том, что спортивный сезон планируется открыть в июне. Об этом сообщил главный тренер клуба Александр Янюшкин.

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«Новость о том, что сезон начнется в июне, все восприняли с большим воодушевлением. Ждем возможности приступить к полноценной работе. Очень рассчитываем, что региональные и городские власти найдут способ предоставить нам условия для тренировок, чего мы были лишены в предыдущие недели, когда находились в режиме самоизоляции. Надеемся, нам хватит времени на подготовку», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба РК «Локомотив-Пенза», 29 апреля руководство Федерации регби России приняло решение о подготовке в срок до 11 мая проекта календаря всероссийских соревнований с учетом их планируемого возобновления и проведения без зрителей с 13 июня 2020 года.

По последней информации, чемпионат России по регби в сезоне 2020–2021 будет состоять из регулярного этапа в один круг — каждая команда играет с каждой один раз, а также серии плей-офф.