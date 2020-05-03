Аверкин сменил Лопушанского на посту генерального менеджера пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 3 мая 2020. PenzaNews. Вадим Аверкин, который в минувшем спортивном сезоне занимал должность помощника главного тренера хоккейного клуба «Ценг Тоу», сменил Вадима Лопушанского на посту генерального менеджера пензенского «Дизеля».

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Комментируя изменения в административном штабе, исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов пояснил, что Сергею Лопушанскому поступило предложение, позволяющее сделать очередной шаг вверх по карьерной лестнице.

«От совместной работы с ним у меня остаются только положительные впечатления. Мы провели очень продуктивный сезон. От лица всего коллектива желаю ему только успехов на новом месте», — сказал он.

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В свою очередь Вадим Аверкин, который в разное время выступал за родное нижегородское «Торпедо», хабаровский «Амур», киевский «Сокол», пермский «Молот-Прикамье», «Саров» и другие команды, а впоследствии возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в Профсоюзе игроков КХЛ, отметил, что давно знаком с «Дизелем».

«Пенза и Нижний Новгород входят в один округ, поэтому лет с 12 я приезжал сюда с детскими командами на соревнования. Получается, на протяжении всей карьеры пересекался с клубом на разных возрастах, включая основную команду. Со вторым тренером команды Дмитрием Юрьевичем Шандуровым мы даже вместе играли. К тому же, неоднократно бывал в Пензе во время работы в профсоюзе, приезжал в «Дизель», общался с руководством и игроками. Поэтому предложение присоединиться к клубу принял с удовольствием», — цитирует Вадима Аверкина пресс-служба пензенского клуба.