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Аверкин сменил Лопушанского на посту генерального менеджера пензенского «Дизеля»

12:44 | 03.05.2020 | Спорт

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Пенза, 3 мая 2020. PenzaNews. Вадим Аверкин, который в минувшем спортивном сезоне занимал должность помощника главного тренера хоккейного клуба «Ценг Тоу», сменил Вадима Лопушанского на посту генерального менеджера пензенского «Дизеля».

Аверкин сменил Лопушанского на посту генерального менеджера пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя изменения в административном штабе, исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов пояснил, что Сергею Лопушанскому поступило предложение, позволяющее сделать очередной шаг вверх по карьерной лестнице.

«От совместной работы с ним у меня остаются только положительные впечатления. Мы провели очень продуктивный сезон. От лица всего коллектива желаю ему только успехов на новом месте», — сказал он.

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В свою очередь Вадим Аверкин, который в разное время выступал за родное нижегородское «Торпедо», хабаровский «Амур», киевский «Сокол», пермский «Молот-Прикамье», «Саров» и другие команды, а впоследствии возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в Профсоюзе игроков КХЛ, отметил, что давно знаком с «Дизелем».

«Пенза и Нижний Новгород входят в один округ, поэтому лет с 12 я приезжал сюда с детскими командами на соревнования. Получается, на протяжении всей карьеры пересекался с клубом на разных возрастах, включая основную команду. Со вторым тренером команды Дмитрием Юрьевичем Шандуровым мы даже вместе играли. К тому же, неоднократно бывал в Пензе во время работы в профсоюзе, приезжал в «Дизель», общался с руководством и игроками. Поэтому предложение присоединиться к клубу принял с удовольствием», — цитирует Вадима Аверкина пресс-служба пензенского клуба.

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