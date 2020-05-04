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На развитие пензенской станции юных туристов в рамках нацпроекта направят 1,7 млн. рублей

15:51 | 04.05.2020 | Спорт

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Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. 1 млн. 730 тыс. рублей будет направлено из федерального и регионального бюджетов на покупку снаряжения и оборудования для государственного автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени Т.Т. Мартыненко в 2020–2021 учебном году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

На развитие пензенской станции юных туристов в рамках нацпроекта направят 1,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В учреждении планируется создание 30 инфраструктурных мест, что позволит увеличить охват учащихся туристско-краеведческой деятельностью на 180 человек», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на данный момент для учреждения получен автомобиль «Соболь» с прицепом.

«Он позволит осуществлять транспортировку туристского снаряжения, велосипедов, каяков, катамаранов для организации и проведения соревнований по спортивному туризму, слетов, учебно-тренировочных сборов, а также поможет обеспечить участие команды региона в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада», — пояснили в министерстве.

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