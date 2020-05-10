Вратарь Юрий Петров будет защищать ворота пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. Руководство пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заключило контракт с опытным вратарем Юрием Петровым на один сезон.

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Он стал первым новичком команды в межсезонье.

«Этого вратаря я знаю давно, причем знаю лично. Это не просто хороший опытный игрок, доказавший свою состоятельность. Это еще и отличный человек, профессионал как на льду, так и в быту. Думаю, он принесет пользу нашей команде в текущем сезоне», — прокомментировал решение генеральный менеджер «Дизеля» Вадим Аверкин.

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, 32-летний хоккеист является воспитанником столичного «Динамо». За годы карьеры он также выступал за ХК «Рязань», альметьевский «Нефтяник», «Молот-Прикамье» из Перми, ХК «Липецк», красноярский «Сокол» и другие клубы. На счету Юрия Петрова 264 матча в ВХЛ и 543 пропущенные шайбы. Коэффициент надежности составляет 2,3, процент отраженных бросков — 92,1.

Минувший сезон вратарь провел в «Шахтере» (Белоруссия). Сыграл в 37 играх, пропустил 76 шайб.