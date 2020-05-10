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Защитник Максим Кудряшов пополнил состав пензенского «Дизеля»

11:22 | 10.05.2020 | Спорт

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Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. Руководство пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заключило контракт с защитником Максимом Кудряшовым на один сезон.

Защитник Максим Кудряшов пополнил состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам генерального менеджера «Дизеля» Вадима Аверкина, у спортсмена хороший послужной список.

«Он является обладателем Кубка Харламова (2010–2011), серебряным призером МХЛ (2011–2012), бронзовым призером ВХЛ (2015–2016), победителем Всемирной зимней универсиады в составе студенческой сборной России (2017) и обладателем Кубка Петрова (2017–2018). Я знаю его по игре за «Ценг Тоу» в прошлом сезоне. Он показал себя как надежный защитник, умеющий грамотно подключаться к атаке. Думаю, он придется нам ко двору и добавит надежности обороне», — отметил Вадим Аверкин.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», Максим Кудряшов является воспитанником тверского хоккея. В разные годы он выступал в ВХЛ за казанский «Барс», карагандинскую «Сарыарку», «ТХК», нижнетагильский «Спутник», санкт-петербургское «Динамо» и другие клубы.

Прошлый сезон начинал в курганском «Зауралье», откуда перешел в «Ценг Тоу» (Китай). Провел 32 матча, забросил три шайбы и отдал пять передач.

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