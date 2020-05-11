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Умер администратор пензенского «Зенита» Владимир Удалов

12:46 | 11.05.2020 | Спорт

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Администратор пензенского футбольного клуба «Зенит» Владимир Удалов скончался на 72-м году жизни.

Умер администратор пензенского «Зенита» Владимир Удалов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Воспитанник велозаводской футбольной школы, он уже в 17 лет — в 1965 году — был приглашен в команду мастеров пензенского «Труда». Затем играл за «Велозаводец», «Химмашевец». Во время службы ПВАИУ [Пензенском высшем артиллерийском инженерном училище] выступал за футбольную команду училища, которая была сильнейшей в Приволжском военном округе. В составе команды завода ВЭМ становился чемпионом области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте «Зенита».

В нем добавляется, что Владимир Удалов трудился в клубе до конца своей жизни.

«Его профессионализм и искрометный юмор, коммуникабельность были визитной карточкой нашей команды. Его знали и уважали все — болельщики, судьи, тренеры и, конечно, футболисты. Последние немного побаивались его метких замечаний, сдобренных едким юмором, но Владимир [Удалов], как правило, был точен и справедлив. Кроме административной работы, он судил матчи первенства России, области, города. В последнее время — игры детей, ветеранов, любителей. Кажется, что он был в «Зените» всегда — больше времени в составе клуба не работал никто. Менялись тренеры, футболисты, начальники — Удалов был всегда в строю», — отмечается в тексте.

В клубе выразили соболезнования родным и близким Владимира Удалова.

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