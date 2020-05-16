Защитник Денис Бельский останется в пензенском «Дизеле» Спорт

Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального клуба «Дизель», который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заключило с защитником Денисом Бельским новый контракт на один сезон.

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«На протяжении всего сезона он был лидером обороны нашего клуба, но, к сожалению, чемпионат завершился для него раньше из-за тяжелой травмы, полученной в четвертьфинальной серии с «Рубином». Сейчас игрок полностью восстановился и готов приносить пользу», — сообщили в пресс-службе «Дизеля».

По словам Дениса Бельского, каждый будний день он тренируется дома.

«Выполняю упражнения, которые присылает тренер по физподготовке. Нужно продолжать работать, чтобы в будущем сезоне как минимум повторить результат нынешнего и выйти в плей-офф», — отметил он.