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Защитник Павел Володин продолжит выступать за пензенский «Дизель»

11:33 | 16.05.2020 | Спорт

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Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального клуба «Дизель», который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заключило с защитником Павлом Володиным новый контракт на один сезон.

Защитник Павел Володин продолжит выступать за пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В пресс-службе «Дизеля» сообщили, что хоккеист, пропустивший в завершившемся сезоне последние матчи с «Рубином» из-за травмы, уже готов играть.

По словам Павла Володина, решение о том, где продолжать спортивную карьеру, он принимал вместе с тренерским штабом и своей семьей.

«После сезона пообщались с руководством клуба, генеральным менеджером, тренерским штабом, провели семейный совет и приняли решение остаться в Пензе. Тренеры «Дизеля» мне доверяют, дают много игрового времени, и я готов отвечать хорошей игрой. К тому же, жене с сыном очень нравится Пенза. Я поиграл во многих городах, и Пенза приятно выделяется среди них», — отметил он.

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