EN
18:04:13 Суббота, 16 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксирован 1 тыс. 41 случай заражения коронавирусом, 736 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

Встреча руководства пензенского «Дизеля» с болельщиками пройдет в онлайн-формате

14:41 | 16.05.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Встреча руководства пензенского хоккейного клуба «Дизель» с болельщиками, которая была запланирована по окончании сезона 2019–2020 годов, но не состоялась из-за ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, состоится в предстоящее воскресенье, 17 мая, в онлайн-формате.

Встреча руководства пензенского «Дизеля» с болельщиками пройдет в онлайн-формате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба, она пройдет на платформе Zoom, предназначенной для организации аудио- и видеоконференций.

«Болельщики смогут пообщаться с исполнительным директором «Дизеля» Владимиром Романовым и главным тренером Алексеем Ваулиным», — уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что в центре внимания будут вопросы деятельности клуба в межсезонье.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Центр «Мой бизнес» будет оказывать услуги по подготовке документов для открытия своего дела Пензенский центр поддержки экспорта отложил бизнес-миссии из-за коронавируса
Жительница Пензы перевела неизвестным 100 тыс. рублей в надежде получить кредит Двое пензенцев подозреваются в краже имущества из сгоревшего павильона
В Пензе больница №5 будет присоединена к областной В Пензенской области за четыре месяца выявлено 145 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама