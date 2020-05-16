Встреча руководства пензенского «Дизеля» с болельщиками пройдет в онлайн-формате Спорт

Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Встреча руководства пензенского хоккейного клуба «Дизель» с болельщиками, которая была запланирована по окончании сезона 2019–2020 годов, но не состоялась из-за ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, состоится в предстоящее воскресенье, 17 мая, в онлайн-формате.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба, она пройдет на платформе Zoom, предназначенной для организации аудио- и видеоконференций.

«Болельщики смогут пообщаться с исполнительным директором «Дизеля» Владимиром Романовым и главным тренером Алексеем Ваулиным», — уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что в центре внимания будут вопросы деятельности клуба в межсезонье.