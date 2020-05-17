Ушел из жизни основатель кузнецкой школы греко-римской борьбы Адгам Абубекеров Спорт

Кузнецк, 17 мая 2020. PenzaNews. Заслуженный работник физической культуры России, основатель школы греко-римской борьбы в Кузнецке Пензенской области Адгам Абубекеров скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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«Его жизненный путь достоин большого человеческого признания и уважения. В 1971 году впервые в Кузнецке на базе детской спортивной школы обувной фабрики открылась секция классической борьбы. Тренировать ребят начал кандидат в мастера спорта СССР по классической борьбе, выпускник Ленинградского государственного института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта Адгам Абубекеров», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что интерес к новому для Кузнецка виду спорта был колоссальный, а условия для занятий оставляли желать лучшего.

«Около года будущие борцы занимались на голом полу. Первые маты сшили на обувной фабрике из отходов текстиля, а потом уже кузнецкая общественность и фабрика, видя, что начали появляться результаты, купили стандартный борцовский ковер. Первые спортивные снаряды также были самодельными», — поясняется в тексте.

В некрологе подчеркивается, что через несколько после начала работы Адгама Абубекерова его воспитанники оттеснили с пьедестала почета всех конкурентов на областных соревнованиях и стали выходить на всесоюзный уровень.

«И сейчас дело его жизни живет и развивается. Юные борцы на борцовских коврах в городе занимаются греко-римской борьбой бесплатно, успешно представляют Кузнецк на областных, всероссийских и международных турнирах», — говорится в тексте.

В администрации Кузнецка выразили глубокие соболезнования родным и близким Адгама Абубекерова, назвав его уход из жизни невосполнимой утратой.