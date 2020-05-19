Татьяне Васильевой планируется присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы» Спорт

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» планируется присвоить старшему тренеру спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Татьяне Васильевой.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, данный вопрос рассмотрен в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, состоявшегося во вторник, 19 мая.

Ожидается, что он будет вынесен на голосование депутатов на ближайшей сессии, которая намечена на последнюю пятницу месяца.

Васильева Татьяна Алексеевна — заслуженный тренер России.

В 1974 году, будучи действующей спортсменкой и студенткой Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского, начала свою трудовую деятельность в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в должности тренера-преподавателя по художественной гимнастике с группой девочек в возрасте 6–7 лет. Довела эту группу до выпуска одновременно из общеобразовательной и спортивной школ. Трое учащихся первого набора впоследствии выполнили норматив мастера спорта СССР.

С 1988 года ее воспитанницы входят в основной и молодежный составы сборной России в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

Среди ее учениц — Янина Затуливетер, Евгения Бочкарева, Наталья Лаврова, Олеся Белугина, Любовь Попова, Ольга Бурякова.

В 1988 году Татьяне Васильевой было присвоено звание «Заслуженный тренер России».

В 1998 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.