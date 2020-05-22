В пензенском министерстве спорта выразили соболезнования родным Александра Герасимова Спорт

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Представители министерства физической культуры и спорта Пензенской области выразили соболезнования родным и близким советского хоккеиста Александра Герасимова, скончавшегося на 62-м году жизни.

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«Александр Петрович — воспитанник пензенской областной СДЮСШОР по хоккею с шайбой. В детские годы он тренировался у своего отца Петра Герасимова. В сезонах 1978–1980 годов играл за пензенскую команду мастеров «Дизелист». В 1980 году был приглашен в московскую команду ЦСКА, в которой выступал до 1988 года», — отмечается в некрологе, опубликованном на сайте регионального ведомства.

В нем уточняется, что Александр Герасимов дважды становился чемпионом мира среди юниоров — в 1978 и 1979 годах, а в чемпионатах СССР забросил 73 шайбы в 232 матчах.

«В составе сборной команды СССР Александр Герасимов становился чемпионом мира в 1982 году и чемпионом XIV зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году. На Олимпиаде он сыграл семь матчей и забросил две шайбы. В 1984 году Александру Петровичу Герасимову было присвоено звание заслуженного мастера спорта. После победы на Олимпиаде ему была вручена медаль «За трудовую доблесть», — добавляется в тексте.