В Пензе планируется выполнить капремонт спортзала СК «Зенит» Спорт

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт ремонт спортзала СК «Зенит», являющегося базой волейбольного клуба «Университет-Визит», планируется выполнить в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Зал хороший сам по себе. Его можно привести в порядок», — подчеркнул он в ходе визита на спортобъект в среду, 27 мая.

Глава региона попросил генерального директора ООО «Гражданпроект» Юрия Шляхина подготовить примерную смету, чтобы понимать, какой объем средств необходим и какие работы надо провести в первую очередь.

«Не затягивайте. Мы с Андреем Вячеславовичем [Лузгиным, главой администрации Пензы] будем искать решение. Может быть, мы кого-то найдем, что [он] выступит спонсором для того, чтобы сделать проект», — пояснил Иван Белозерцев.

Он предположил, что на капитальный ремонт может уйти до 25 млн. рублей.

«Реальная сумма. Фанатизма здесь не должно быть. А если будет меньше, вообще будет здорово, потому что сложно будет с деньгами», — сказал губернатор.