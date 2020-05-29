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Александр Кожевников передал в пензенский музей спорта хоккейные краги и бейсболку

22:58 | 29.05.2020 | Спорт

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников передал хоккейные краги и бейсболку клуба «Спартак», за который он играл в 1977–1986 годах, в музей спорта Пензенской области, действующий на базе дворца единоборств «Воейков».

Александр Кожевников передал в пензенский музей спорта хоккейные краги и бейсболку

Фото: Sport.pnzreg.ru

Церемония состоялась в пятницу, 29 мая, в преддверии 45-летия со дня дебютного выступления советского хоккеиста за пензенский «Дизелист».

Александр Кожевников положительно оценил создание музея, посвященного достижениям выдающихся земляков, в городе с богатыми спортивными традициями.

«Хорошо, что музей такой классный, что дети могут прийти и посмотреть, чтобы у них была гордость за свой город. И они начнут заниматься хоккеем, баскетболом и не только», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона пресс-служба Минспорта Пензенской области.

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