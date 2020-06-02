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Нападающий пензенского «Дизеля» Давид Думбадзе примет участие в сборах «Северстали»

17:38 | 02.06.2020 | Спорт

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Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Нападающий Давид Думбадзе, подписавший с пензенским «Дизелем» новое соглашение сроком на один год, примет участие в предсезонных сборах череповецкой «Северстали».

Нападающий пензенского «Дизеля» Давид Думбадзе примет участие в сборах «Северстали». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба пензенской команды, клубы заключили договор перехода, в рамках которого по итогам сборов будет принято решение, останется форвард в «Дизеле» или перейдет в «Северсталь».

Давид Думбадзе является воспитанником пензенской школы хоккея. За основной состав «Дизеля» выступает с сезона 2014–2015 годов. Всего провел в ВХЛ 287 матчей, в которых набрал 137 очков (58 голов и 79 передач). В минувшем сезоне выходил на лед во всех 60 матчах, забросил 20 шайб и отдал 17 передач, коэффициент полезности составил +7.

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