Нападающий пензенского «Дизеля» Давид Думбадзе примет участие в сборах «Северстали» Спорт

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Нападающий Давид Думбадзе, подписавший с пензенским «Дизелем» новое соглашение сроком на один год, примет участие в предсезонных сборах череповецкой «Северстали».

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Как сообщает пресс-служба пензенской команды, клубы заключили договор перехода, в рамках которого по итогам сборов будет принято решение, останется форвард в «Дизеле» или перейдет в «Северсталь».

Давид Думбадзе является воспитанником пензенской школы хоккея. За основной состав «Дизеля» выступает с сезона 2014–2015 годов. Всего провел в ВХЛ 287 матчей, в которых набрал 137 очков (58 голов и 79 передач). В минувшем сезоне выходил на лед во всех 60 матчах, забросил 20 шайб и отдал 17 передач, коэффициент полезности составил +7.