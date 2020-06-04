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Вратарь Данил Кадочников продолжит карьеру в пензенском «Дизеле»

16:30 | 04.06.2020 | Спорт

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), подписало контракт с 20-летним вратарем Данилой Кадочниковым на два года.

Вратарь Данил Кадочников продолжит карьеру в пензенском «Дизеле». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба, молодой голкипер может играть как за основную команду, так и за «Дизелист».

Данил Кадочников — уроженец Нижнего Тагила. Хоккеист начинал карьеру в екатеринбургской «Юности», после чего переехал в Москву.

Выступал за юношеские команды столичных ЦСКА и «Крыльев советов». На счету игрока 106 матчей в МХЛ в составе «Крыльев советов», 242 пропущенные шайбы, процент отраженных бросков — 90,9, коэффициент надежности — 2,8.

В сезоне 2019–2020 годов спортсмен выходил на лед в 39 играх МХЛ, в которых пропустил 82 шайбы. Процент отраженных бросков — 91,5, коэффициент надежности — 2,65.

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