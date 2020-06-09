Пензенский «Дизель» заключил просмотровый контракт с нападающим Борисом Левитским Спорт

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Руководство пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге, заключило просмотровый контракт с 23-летним нападающим Борисом Левитским.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», хоккеист пройдет в клубе предсезонную подготовку, после чего будет рассмотрен вопрос о подписании полноценного контракта.

Борис Левитский — воспитанник санкт-петербургской школы хоккея. На взрослом уровне выступал в ВХЛ за учалинский «Горняк», ангарский «Ермак» и казанский «Барс». В сезоне 2019–2020 годов провел за клуб из Казани 18 матчей, результативными действиями не отметился. Также на счету хоккеиста четыре матча в КХЛ в составе екатеринбургского «Автомобилиста».