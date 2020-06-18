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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 76 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 371 человек выздоровел, 33 пациента умерли

Регбисты вышли на матч открытия ЧР в Пензе в футболках с благодарностью врачам

19:08 | 18.06.2020 | Спорт

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Регбисты клубов «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье» вышли на матч открытия чемпионата России сезона 2020–2021 годов на стадионе «Первомайский» в Пензе в футболках с надписью «Спасибо врачам».

Регбисты вышли на матч открытия ЧР в Пензе в футболках с благодарностью врачам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Таким образом они решили выразить благодарность всем медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как отмечается в группах Федерации регби России в социальных сетях, этому примеру последуют и другие команды на предстоящих матчах.

Согласно официальным данным, по состоянию на 18 июня в России зарегистрировано более 561 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 314 тыс. человек выздоровели, около 7,7 тыс. пациентов умерли.

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