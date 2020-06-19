Тренер по футболу Петр Аббакумов скончался на 55-м году жизни Спорт

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Тренер по футболу Петр Аббакумов скончался на 55-м году жизни. Об этом говорится в некрологе, размещенном на сайте Минспорта Пензенской области.

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«Всю свою жизнь Петр Александрович посвятил работе с детьми, прививая им любовь к занятиям футболом», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что среди воспитанников наставника — футболисты Максим Игошин и Дмитрий Барсуков.

«Многие воспитанники Петра Александровича пошли по его стопам и продолжают его дело, работая тренерами по футболу», — подчеркивается в некрологе.

Представители министерства физической культуры и спорта Пензенской области выразили соболезнования родным и близким покойного.

Похороны Петра Аббакумова пройдут 21 июня.