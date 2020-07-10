На сборы пензенского «Дизеля» вызваны 32 хоккеиста Спорт

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. 32 спортсмена вызваны на предсезонные сборы пензенского хоккейного клуба «Дизель», которые стартуют в среду, 15 июля.

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Как сообщает пресс-служба ХК «Дизель», в их числе и те, кто находится на просмотровых контрактах, и игроки из молодежной команды «Дизелист».

В сборах клуба примут участие вратари Максим Борисов, Данил Кадочников, Юрий Петров и Сергей Чигров.

Также в расположение «Дизеля» вызваны защитники Антон Антонов, Денис Бельский, Павел Володин, Константин Забавин, Дмитрий Киселев, Михаил Козлов, Богдан Конюшков, Максим Кудряшов, Виталий Люлько, Зигурдс Подзиньш и Егор Шептухин.

Кроме того, готовиться к предстоящему сезону в составе команды будут нападающие Александр Агапов, Антон Андриянов, Никита Демин, Никита Емельянов, Семен Ефремов, Александр Денежкин, Данила Епимахин, Денис Ковалев, Максим Колмыков, Борис Левитский, Никита Ли, Данила Попов, Сергей Твердохлебов, Георгий Чупятов, Роман Чемерикин, Артем Шарпанских и Алексей Шубин.