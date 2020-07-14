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Михаил Дралин представил Пензенскую область на I этапе Российской серии кольцевых гонок

19:05 | 14.07.2020 | Спорт

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Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин представил Пензенскую область на первом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), состоявшемся на трассе в Смоленской области.

Михаил Дралин представил Пензенскую область на I этапе Российской серии кольцевых гонок

Фото: федерация автоспорта Пензенской области

Он выступал в классе S1600 в личном зачете под стартовым номером 30 на автомобиле «Lada Granta FL NFR», оформленном в честь 30-летия банка «Кузнецкий».

Согласно итоговому протоколу, Михаил Дралин заработал 4 очка и занял 12 место.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, пилот из Пензы вышел на старт впервые в истории РСКГ.

По словам президента федерации автомобильного спорта Пензенской области Александра Цыганова, это серьезное достижение, которое будет способствовать росту интереса к данному виду спорта со стороны болельщиков.

«Российская серия кольцевых гонок очень стремительно развивается. На сегодняшний день это чемпионат с очень высоким уровнем по многим показателям, в том числе по медийности, количеству участников, их уровню подготовки», — сказал он.

Александр Цыганов выразил надежду на то, что вскоре Михаил Дралин поднимется на пьедестал почета.

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