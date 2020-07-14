Михаил Дралин представил Пензенскую область на I этапе Российской серии кольцевых гонок Спорт

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин представил Пензенскую область на первом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), состоявшемся на трассе в Смоленской области.

Фото: федерация автоспорта Пензенской области

Он выступал в классе S1600 в личном зачете под стартовым номером 30 на автомобиле «Lada Granta FL NFR», оформленном в честь 30-летия банка «Кузнецкий».

Согласно итоговому протоколу, Михаил Дралин заработал 4 очка и занял 12 место.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, пилот из Пензы вышел на старт впервые в истории РСКГ.

По словам президента федерации автомобильного спорта Пензенской области Александра Цыганова, это серьезное достижение, которое будет способствовать росту интереса к данному виду спорта со стороны болельщиков.

«Российская серия кольцевых гонок очень стремительно развивается. На сегодняшний день это чемпионат с очень высоким уровнем по многим показателям, в том числе по медийности, количеству участников, их уровню подготовки», — сказал он.

Александр Цыганов выразил надежду на то, что вскоре Михаил Дралин поднимется на пьедестал почета.