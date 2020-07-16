В Пензенской области объявлен фотоконкурс «Спорт изнутри и снаружи» Спорт

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило конкурс фотографий «Спорт изнутри и снаружи».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок на него продлится по 26 июля.

В номинации «Я – спорт» принимаются снимки, на которых запечатлен автор фотографии во время занятий физкультурой и спортом. При этом работа должна передавать его отношение к здоровому образу жизни.

В номинации «Спорт-кадр» могут участвовать фотографии, в которых отражены темы стремления к победе, воспитания спортивного духа и приверженности ЗОЖ.

Также по итогам конкурса планируется вручить приз зрительских симпатий. Победитель в этой номинации будет определен по результатам голосования пользователей соцсети «ВКонтакте».

Итоги станут известны 3 августа.

Авторы лучших фоторабот получат дипломы Минспорта Пензенской области и памятные призы.