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Нападающий Никита Демин покидает пензенский «Дизель»

09:39 | 19.07.2020 | Спорт

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Пенза, 19 июля 2020. PenzaNews. Руководство пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге, и нападающий Никита Демин приняли решение о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий Никита Демин покидает пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам спортсмена, «пришло время что-то изменить в своей карьере и принять новый вызов».

«Я благодарен «Дизелю» за годы, проведенные здесь, и за путевку во взрослый хоккей. Отдельное спасибо пензенским болельщикам за поддержку», — сказал он.

Никита Демин — воспитанник пензенского хоккея. Первые матчи за взрослую команду «Дизеля» провел в сезоне 2015–2016 годов, но полноценным игроком основы стал с сезона 2017–2018. В розыгрыше ВХЛ 2019–2020 провел за клуб 27 матчей, отдал две передачи.

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