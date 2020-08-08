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Кабельский поздравил спортсменов и тренеров с Днем физкультурника

09:28 | 08.08.2020 | Спорт

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Пенза, 8 августа 2020. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский поздравил спортсменов и тренеров с Днем физкультурника, который отмечается во вторую субботу августа.

Кабельский поздравил спортсменов и тренеров с Днем физкультурника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот день объединяет людей разных возрастов и социальных групп. Физическая культура и спорт несут людям силу, энергию, позитивный настрой, воспитывает мужество, закаляют характер и учат преодолевать любые трудности. Несмотря на непростой период пандемии, который мы вместе переживаем, физическая культура и спорт прочно вошли в жизнь большинства пензенцев», — отметил он.

«Желаю вам оставаться физически активными, сильными и целеустремленными! Крепкого здоровья, силы духа и достижения новых спортивных высот!» — добавил Григорий Кабельский.

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