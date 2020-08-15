Пензенская «Лагуна-УОР» осталась без медалей чемпионата России Спорт

Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» уступил «МосПолитеху» во втором матче за бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу среди женских команд с результатом 1:2, в результате команда соперников замкнула тройку призеров по итогам сезона.

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Шестикратным чемпионом стала «Аврора» из Санкт-Петербурга, обыгравшая «Норманочку» из Нижегородской области.

Комментируя итоги состязаний, главный тренер мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Михаил Крюков обратил внимание на то, что в текущем сезоне команду из Пензы представлял молодой коллектив, поэтому определенный спад был ожидаем.

«Аврора», которая сегодня стала чемпионом, несколько лет подряд выступает одним составом. У нее в этом плане стабильность определенная, есть опыт у девчонок, а «Лагуна-УОР» в прошлом году потеряла основного вратаря и капитана команды, которые были опорой. Повторюсь, у нас молодая команда, у большинства игроков которой еще нет такого опыта. Наверное, нам нужно этот этап пережить сейчас и работать дальше», — сказал он.

Наставник команды выразил надежду на то, что «дальше будет только лучше».

Михаил Крюков отметил также, что пензенский клуб взял курс на подготовку местных спортсменок.

«Для этого нужно время и терпение», — цитирует наставника пресс-служба команды.