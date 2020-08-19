Нападающие Дмитрий Арсенюк и Александр Борисенков перешли в пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Нападающие Дмитрий Арсенюк и Александр Борисенков перешли из ханты-мансийской «Югры» в пензенский «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба пензенского клуба.

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Дмитрий Арсенюк — воспитанник магнитогорской школы хоккея. Начинал карьеру в местном «Металлурге», за который в общей сложности провел 13 матчей, отдал одну результативную передачу. На взрослом уровне выступал за орский «Южный Урал», тюменский «Рубин», нижнетагильский «Спутник» и учалинский «Горняк». В сезоне 2019–2020 годов провел за «Югру» 52 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 21 передачу.

Александр Борисенков является воспитанником челябинской школы хоккея. На взрослом уровне играл в волжской «Ариаде-НХ», «Горняке» и «Югре». В минувшем сезоне провел за ханты-мансийский клуб 60 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 передач.