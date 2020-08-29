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«Локомотив-Пенза» выполнил задачу по итогам регулярного чемпионата — Янюшкин

12:05 | 29.08.2020 | Спорт

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Пенза, 29 августа 2020. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза», занявший первую строчку турнирной таблицы чемпионата России по регби по итогам регулярной части соревнований, выполнил стоявшую перед ним задачу. Такое мнение выразил главный тренер клуба Александр Янюшкин.

«Локомотив-Пенза» выполнил задачу по итогам регулярного чемпионата — Янюшкин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы прошли восемь туров без поражений. Это хороший момент для нашей команды», — сказал он.

Наставник добавил, что, несмотря на поражение от «Красного Яра», регбийный клуб из Пензы удержал лидирующую позицию, поэтому в целом прошедшую игру можно оценивать как удовлетворительную.

Отвечая на вопрос, не сильно ли ударило по амбициям поражение от красноярской команды, Александр Янюшкин отметил, что самое главное в этой ситуации — выход в полуфинал.

«Вот когда в финале будем встречаться, тогда можно будет говорить об амбициях, а сейчас команда выполнила свою задачу. Это первое место в регулярном чемпионате», — цитирует главного тренера пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза».

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