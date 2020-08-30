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Стартовый матч «Дизеля» в чемпионате ВХЛ состоится 8 сентября в Пензе

10:28 | 30.08.2020 | Спорт

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Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проведет свой первый матч в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2020–2021 годов дома с казанским «Барсом» во вторник, 8 сентября. Это следует из календаря «Кубка Шелкового пути».

Стартовый матч «Дизеля» в чемпионате ВХЛ состоится 8 сентября в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В целом регулярный чемпионат стартует 4 сентября. В общей сложности в период по 17 февраля команды проведут 650 матчей.

При этом состав участников претерпел изменения.

В связи с пандемией коронавируса клубы «ОРДЖИ», «КРС-БСУ», «Ценг Тоу», «Хумо», «Сарыарка», «Торпедо», «Номад» и «Торпедо-Горький» решили пропустить сезон.

Таким образом, в чемпионате сыграют 26 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет.

В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными по одному матчу — на своем поле и на поле соперника.

В плей-офф, который стартует 21 февраля, выйдут первые 16 клубов.

Все серии плей-офф будут проводиться до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь.

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