EN
13:52:44 Среда, 2 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Антонов, Миронов, Левитский и Мурзин останутся в пензенском «Дизеле»

09:29 | 02.09.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» решило подписать полноценные контракты с защитниками Антоном Антоновым и Андреем Мироновым, а также с нападающими Борисом Левитским и Айратом Мурзиным, которые проходили просмотр в команде во время предсезонных сборов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Дизель».

Антонов, Миронов, Левитский и Мурзин останутся в пензенском «Дизеле». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Антон Антонов является воспитанником пензенского хоккея. Сезон 2019–2020 годов он провел в составе «Ростова», за который сыграл в 38 матчах и отдал две передачи. Также в его активе 48 матчей и одна передача за «Дизель» в рамках ВХЛ.

Андрей Миронов — воспитанник столичной школы хоккея. Он выступал за ХК «МВД», молодежные команды «Динамо» и «Атланты», а также за «Динамо» и ХК «Саров». Является обладателем «Братины» сезона 2016–2017 годов в составе «Динамо». Сезон 2019–2020 годов играл за «Рязань». На его счету 51 матч и семь результативных передач.

Борис Левитский является воспитанником санкт-петербургской школы хоккея. На взрослом уровне выступал в ВХЛ за «Горняк», «Ермак» и «Барс». В минувшем сезоне провел за казанский клуб 18 матчей, результативными действиями не отметился. Кроме того, на счету хоккеиста четыре игры в КХЛ в составе екатеринбургского «Автомобилиста».

Айрат Мурзин начинал карьеру в системе нижнекамского «Нефтехимика». Во взрослом хоккее дебютировал в составе саратовского «Кристалла». Также на его счету выступления в ВХЛ за воронежский «Буран», волжскую «Ариаду-НХ» и орский «Южный Урал». В составе орчан в минувшем сезоне провел 40 матчей, набрал 17 очков — 8 голов и 9 передач.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, в Пензенском районе — 31 В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых
Пенсионерка из Пензы лишилась денег в надежде получить «компенсацию за коронавирус» Под Пензой начата проверка по факту гибели двоих человек в ДТП
Внеочередная сессия пензенской гордумы состоится 4 сентября Ушел из жизни экс-директор мокшанского детдома-интерната Виктор Дружинин
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама