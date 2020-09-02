Антонов, Миронов, Левитский и Мурзин останутся в пензенском «Дизеле» Спорт

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» решило подписать полноценные контракты с защитниками Антоном Антоновым и Андреем Мироновым, а также с нападающими Борисом Левитским и Айратом Мурзиным, которые проходили просмотр в команде во время предсезонных сборов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Дизель».

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Антон Антонов является воспитанником пензенского хоккея. Сезон 2019–2020 годов он провел в составе «Ростова», за который сыграл в 38 матчах и отдал две передачи. Также в его активе 48 матчей и одна передача за «Дизель» в рамках ВХЛ.

Андрей Миронов — воспитанник столичной школы хоккея. Он выступал за ХК «МВД», молодежные команды «Динамо» и «Атланты», а также за «Динамо» и ХК «Саров». Является обладателем «Братины» сезона 2016–2017 годов в составе «Динамо». Сезон 2019–2020 годов играл за «Рязань». На его счету 51 матч и семь результативных передач.

Борис Левитский является воспитанником санкт-петербургской школы хоккея. На взрослом уровне выступал в ВХЛ за «Горняк», «Ермак» и «Барс». В минувшем сезоне провел за казанский клуб 18 матчей, результативными действиями не отметился. Кроме того, на счету хоккеиста четыре игры в КХЛ в составе екатеринбургского «Автомобилиста».

Айрат Мурзин начинал карьеру в системе нижнекамского «Нефтехимика». Во взрослом хоккее дебютировал в составе саратовского «Кристалла». Также на его счету выступления в ВХЛ за воронежский «Буран», волжскую «Ариаду-НХ» и орский «Южный Урал». В составе орчан в минувшем сезоне провел 40 матчей, набрал 17 очков — 8 голов и 9 передач.