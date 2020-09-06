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Подписано постановление об организации зимнего отдыха жителей Пензы

11:22 | 06.09.2020 | Спорт

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Пенза, 6 сентября 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об организации зимнего отдыха жителей города в 2020–2021 годах.

Подписано постановление об организации зимнего отдыха жителей Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с документом, управление ЖКХ Пензы вместе с администрациями районов города должно организовать обустройство мест массового отдыха граждан, подготовку детских дворовых игровых и спортивных площадок.

Сотрудникам управлений образования и культуры, а также горспорткомитета предстоит до 13 ноября подготовить подведомственные муниципальные предприятия и учреждения, а к 20-му числу представить план намеченных мероприятий.

Кроме того, управление образования и МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» должны подготовить спортивные площадки, находящиеся в их ведении.

Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике поручено организовать работу дворовых тренеров в январе и феврале.

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