В пензенском музее спорта открыта выставка «Хоккей: страницы истории» Спорт

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Тематическая выставка «Хоккей: страницы истории» открыта в музее спорта Пензенской области, который действует во дворце единоборств «Воейков».

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Более 150 экспонатов для него представило ФГБУ «Государственный музей спорта».

Многие из них уникальны и выставляются в Пензе впервые. В их числе — переходящие кубки чемпионатов Европы и мира, на которых сборная СССР одерживала победы.

Среди раритетов можно увидеть деревянные клюшки канадского и американского производства 1940–1950 годов, а также одну из первых советских клюшек из стекловолокна.

Кроме того, представлены наградные медали чемпионатов Европы и мира по хоккею, линейка свитеров сборных команд СССР и России.

Центром экспозиции являются отпечатанные на 3D-принтере из сверхлегкого пластика фигуры хоккеистов, которые выглядят как ледяные. Они изображают легенд мирового хоккея — Александра Рагулина и Фила Эспозито.

Дуэль двух звезд дополняет «выход» еще одного участника спортивных событий тех лет — знаменитого «номера 17» Валерия Харламова, прорывающегося на площадку сквозь «ледяную» глыбу.