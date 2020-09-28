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Педагог из Пензы отличился на чемпионате профмастерства «Навыки мудрых»

16:58 | 28.09.2020 | Спорт

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Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Учитель кадетской школы №46 города Пензы Олег Фунтиков завоевал золотую медаль III национального чемпионата «Навыки мудрых» в номинации «Физическая культура, спорт и фитнес».

Педагог из Пензы отличился на чемпионате профмастерства «Навыки мудрых». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно итоговому протоколу, по результатам всех испытаний он заработал 720 баллов.

Финал чемпионата для профессионалов старше 50 лет проходил 25–27 сентября в дистанционном формате. В состязаниях приняли участие более 260 россиян из 64 регионов. Конкурсные испытания состоялись по 26 компетенциям из семи профессиональных областей.

В Кубке регионов в зачете сборных субъектов РФ по итогам III национального чемпионата «Навыки мудрых» наибольшее количество баллов набрала Москва, которая признана победителем в номинации «Абсолютный чемпион».

Диплома первой степени удостоена Новосибирская область, второй — Кемеровская и Московская, третьей — Свердловской области.

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