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В Пензе пожилые осужденные и ветераны уголовно-исполнительной системы сыграли в шахматы

18:11 | 01.10.2020 | Спорт

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Осужденные преклонного возраста и ветераны уголовно-исполнительной системы стали участниками шахматного турнира, состоявшегося в исправительной колонии №5 в Пензе в Международный день пожилых людей, 1 октября.

В Пензе пожилые осужденные и ветераны уголовно-исполнительной системы сыграли в шахматы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил заместитель начальника ИК-5 по кадрам и воспитательной работе Павел Комков, подобный турнир состоялся впервые.

«Считаем, что он прошел на достойном организационном уровне», — отметил он.

Павел Комков добавил, что ветераны УИС, имеющие богатый опыт, активно участвуют в воспитательной работе с осужденными.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, победители шахматного турнира награждены дипломами.

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