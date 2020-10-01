В Пензе пожилые осужденные и ветераны уголовно-исполнительной системы сыграли в шахматы Спорт

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Осужденные преклонного возраста и ветераны уголовно-исполнительной системы стали участниками шахматного турнира, состоявшегося в исправительной колонии №5 в Пензе в Международный день пожилых людей, 1 октября.

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Как сообщил заместитель начальника ИК-5 по кадрам и воспитательной работе Павел Комков, подобный турнир состоялся впервые.

«Считаем, что он прошел на достойном организационном уровне», — отметил он.

Павел Комков добавил, что ветераны УИС, имеющие богатый опыт, активно участвуют в воспитательной работе с осужденными.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, победители шахматного турнира награждены дипломами.