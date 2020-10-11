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Пензенский «Дизель» одержал девятую победу подряд

10:10 | 11.10.2020 | Спорт

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Пенза, 11 октября 2020. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» завершил выездную серию «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов в Ханты-Мансийске победой над «Югрой», которая стала для команды девятой подряд.

Пензенский «Дизель» одержал девятую победу подряд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет на второй минуте матча открыл нападающий «Дизеля» Данила Попов. После этого форвард Сергей Твердохлебов увеличил отрыв пензенцев. В завершение первого периода хозяева льда забросили ответную шайбу, отличился Никита Тертышный — 1:2.

Во втором игровом отрезке счет на табло не изменился.

В начале третьего защитник «Дизеля» Андрей Миронов поразил ворота соперника. До финальной сирены «Югра» сократила отставание усилиями Максима Веревкина, но победа осталась за пензенским клубом — 2:3.

По итогам 11 проведенных игр «Дизель» заработал 20 очков и возглавил турнирную таблицу ВХЛ. Ближайшего преследователя — «Нефтяник» — он опережает на два очка.

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