EN
16:38:23 Понедельник, 12 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В сборах команды России в Белеке примут участие 11 регбистов из Пензы

14:15 | 12.10.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Одиннадцать регбистов клуба «Локомотив-Пенза», по уточненным данным, вызваны в состав национальной команды России для участия в сборах в Белеке, который пройдет с 12 по 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

В сборах команды России в Белеке примут участие 11 регбистов из Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего утром в Турцию вылетели 40 спортсменов, а не 63, как планировалось ранее, поскольку ряд игроков находятся на двухнедельном карантине из-за положительных тестов на коронавирус.

Регбисты, вызванные ранее, смогут присоединиться к команде позднее, если два подряд теста на COVID-19 покажут отрицательные результаты.

В Москве остались тренеры Лин Джонс и Сергей Лыско в связи с сомнительным результатом теста и повышенной температурой соответственно. Исполняющим обязанности главного тренера сборной России будет Шон Коннор.

Полузащитник клуба «Локомотив-Пенза» Руди ван Ройен, который пока не имеет возможности выступать за сборную России, отправился в Турцию ввиду отсутствия ряда опытных игроков этого амплуа.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе отменены мероприятия в рамках проекта «Жить активно – здорово!» В Пензенской области от гриппа привили почти 64 тыс. детей
В Пензе 160 человек эвакуированы из школы из-за короткого замыкания Житель Пензы стал жертвой мошенничества при заказе интимных услуг
Почти 70% новых случаев заражения коронавирусом в регионе приходится на долю Пензы Начат ремонт дороги на улице Лядова в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама