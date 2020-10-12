В сборах команды России в Белеке примут участие 11 регбистов из Пензы Спорт

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Одиннадцать регбистов клуба «Локомотив-Пенза», по уточненным данным, вызваны в состав национальной команды России для участия в сборах в Белеке, который пройдет с 12 по 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

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Всего утром в Турцию вылетели 40 спортсменов, а не 63, как планировалось ранее, поскольку ряд игроков находятся на двухнедельном карантине из-за положительных тестов на коронавирус.

Регбисты, вызванные ранее, смогут присоединиться к команде позднее, если два подряд теста на COVID-19 покажут отрицательные результаты.

В Москве остались тренеры Лин Джонс и Сергей Лыско в связи с сомнительным результатом теста и повышенной температурой соответственно. Исполняющим обязанности главного тренера сборной России будет Шон Коннор.

Полузащитник клуба «Локомотив-Пенза» Руди ван Ройен, который пока не имеет возможности выступать за сборную России, отправился в Турцию ввиду отсутствия ряда опытных игроков этого амплуа.