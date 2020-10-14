В Пензенской области за два года планируется выполнить капремонт 26 школьных спортзалов Спорт

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. 26 спортивных залов в общеобразовательных организациях Пензенской области планируется капитально отремонтировать в 2021–2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Согласно официальным данным, с 2014 по 2019 годы в рамках федеральной программы «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» на условиях софинансирования из областного бюджета был проведен капремонт в 103 школах региона. Построен спортивный стадион. Перепрофилировано одно помещение. Необходимым инвентарем оснащено плоскостное сооружение.

В 2020 году организован ремонт спортзалов в 12 сельских школах Пензенской области.

Ожидается, что с 2021 года в программу ремонта спортзалов войдут и школы малых городов с населением до 50 тыс. человек.