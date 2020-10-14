EN
17:25:24 Среда, 14 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за два года планируется выполнить капремонт 26 школьных спортзалов

13:25 | 14.10.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. 26 спортивных залов в общеобразовательных организациях Пензенской области планируется капитально отремонтировать в 2021–2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенской области за два года планируется выполнить капремонт 26 школьных спортзалов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно официальным данным, с 2014 по 2019 годы в рамках федеральной программы «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» на условиях софинансирования из областного бюджета был проведен капремонт в 103 школах региона. Построен спортивный стадион. Перепрофилировано одно помещение. Необходимым инвентарем оснащено плоскостное сооружение.

В 2020 году организован ремонт спортзалов в 12 сельских школах Пензенской области.

Ожидается, что с 2021 года в программу ремонта спортзалов войдут и школы малых городов с населением до 50 тыс. человек.

Новости партнеров
Читайте также
Штраф в 7,5 тыс. рублей назначен жителю Пензенской области за несоблюдение карантина В Пензенской области мужчина приговорен к полутора годам колонии за сбыт фальшивой купюры
В Кузнецком районе более 100 безработных получали пособие после утраты права на него В Пензе за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом, в Заречном — пять
В Пензе директор медорганизации стала жертвой мошенничества при покупке перчаток В Пензе выявлены факты несоблюдения масочного режима водителями маршруток
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама