Защитник Кудряшов и нападающий Ковалев покидают пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Защитник Максим Кудряшов и нападающий Денис Ковалев покидают пензенский клуб «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Денис Ковалев — воспитанник тольяттинской школы хоккея. Взрослую карьеру начинал в местной «Ладье». Впоследствии выступал за чеховскую «Звезду», самарский ЦСК ВВС, владивостокский «Адмирал». Последние два сезона защищал цвета «Сахалина» из Южно-Сахалинска. За «Дизель» в ВХЛ провел девять матчей, результативными действиями не отметился, коэффициент полезности составил -2.

Максим Кудряшов — воспитанник тверского хоккея. За годы карьеры выступал в ВХЛ за казанский «Барс», карагандинскую «Сарыарку», «Кубань», «ТХК», нижнетагильский «Спутник», санкт-петербургское «Динамо», курганское «Зауралье», «Ценг Тоу» из Китая. За «Дизель» в ВХЛ сыграл в семи матчах, забросил одну шайбу, коэффициент полезности составил -5.