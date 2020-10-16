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Яков Селезнев пополнил состав пензенского «Дизеля»

14:38 | 16.10.2020 | Спорт

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Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. 31-летний защитник Яков Селезнев усилил линию обороны пензенского «Дизеля», участвующего в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Яков Селезнев пополнил состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Спортсмен будет выступать под номером 16.

Яков Селезнев является воспитанником пермской школы хоккея. На взрослом уровне провел 296 матчей в КХЛ, в которых набрал 35 очков (11 шайб и 25 передач), коэффициент полезности составил -40.

Также в его активе 67 игр в ВХЛ. На его счету 16 очков (3 шайбы и 13 передач). Коэффициент полезности составил +13.

Последние два сезона игрок провел в казахстанском ХК «Арлан». В минувшем сезоне сыграл в 61 матче, набрал 28 очков (5 голов и 23 передачи), коэффициент полезности составил +28.

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