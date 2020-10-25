Нападающий Александр Тимирев перешел в пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 25 октября 2020. PenzaNews. Нападающий Александр Тимирев пополнил состав пензенского хоккейного клуба «Дизель», выступающего в ВХЛ.

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Как сообщает пресс-служба команды, контракт с форвардом подписан до конца сезона 2020–2021 годов.

Александр Тимирев — воспитанник тюменской школы хоккея. Начинал в играть в тверском ТХК. Также защищал цвета тюменского «Рубина», московской «Звезды», тольяттинской «Лады» и «Югры» из Ханты-Мансийска.

На его счету 271 матч в ВХЛ, в которых спортсмен набрал 174 очка (97 шайб и 77 передач). Коэффициент полезности составил +30.

Кроме того, хоккеист провел 13 матчей в КХЛ, в которых отдал две передачи.

Текущий сезон нападающий начинал в составе «Югры». Отыграл за клуб семь матчей, забросил одну шайбу.