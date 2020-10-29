Пензенский «Дизель» в овертайме обыграл лидера ВХЛ Спорт

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» на выезде в овертайме обыграл альметьевский «Нефтяник», который возглавляет турнирную таблицу «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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Счет открыли хозяева льда: отличился Денис Ляпустин, после чего Даниэль Насыбуллин увеличил отрыв до 2:0. Это вынудило главного тренера «Дизеля» Алексея Ваулина заменить в воротах Дениса Костина. Вместо него вышел Андрей Суханов.

Во втором отрезке встречи гости сумели отыграться. Сначала шайбу в ворота соперника забросил Алексей Шубин, затем — Дмитрий Арсенюк. Результат стал 2:2.

В третьем периоде «Нефтяник» вновь вырвался вперед усилиями Даниила Лапина, однако Дмитрий Арсенюк оформил дубль и сравнял счет — 3:3. До конца основного времени болельщики новых голов не увидели.

В овертайме удача была на стороне «Дизеля», победу команде принес Александр Тимирев — 3:4.

По итогам 17 проведенных игр пензенский клуб заработал 24 очка. Он располагается на третьей строчке турнирной таблицы. «Нефтяник» по результатам 18 матчей находится на первой с 27 очками в своем активе.