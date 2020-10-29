EN
13:54:43 Четверг, 29 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» в овертайме обыграл лидера ВХЛ

09:03 | 29.10.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» на выезде в овертайме обыграл альметьевский «Нефтяник», который возглавляет турнирную таблицу «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

Пензенский «Дизель» в овертайме обыграл лидера ВХЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет открыли хозяева льда: отличился Денис Ляпустин, после чего Даниэль Насыбуллин увеличил отрыв до 2:0. Это вынудило главного тренера «Дизеля» Алексея Ваулина заменить в воротах Дениса Костина. Вместо него вышел Андрей Суханов.

Во втором отрезке встречи гости сумели отыграться. Сначала шайбу в ворота соперника забросил Алексей Шубин, затем — Дмитрий Арсенюк. Результат стал 2:2.

В третьем периоде «Нефтяник» вновь вырвался вперед усилиями Даниила Лапина, однако Дмитрий Арсенюк оформил дубль и сравнял счет — 3:3. До конца основного времени болельщики новых голов не увидели.

В овертайме удача была на стороне «Дизеля», победу команде принес Александр Тимирев — 3:4.

По итогам 17 проведенных игр пензенский клуб заработал 24 очка. Он располагается на третьей строчке турнирной таблицы. «Нефтяник» по результатам 18 матчей находится на первой с 27 очками в своем активе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 31 ребенка В Пензенской области вакцинацией против гриппа охвачено около 93 тыс. детей
В Волгоградской области полицейские пришли на помощь водителю «ГАЗели» из Пензы Андрей Гришин поздравил жительницу Октябрьского района со 100-летним юбилеем
В Пензе пять человек предстанут перед судом по обвинению в производстве наркотиков Строительство новой школы в «Спутнике» планируется начать в 2022 году — губернатор
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама