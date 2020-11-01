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Денис Аблязин завоевал «золото» ЧР на кольцах

13:04 | 01.11.2020 | Спорт

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Пенза, 1 ноября 2020. PenzaNews. Денис Аблязин, выступающий за Пензенскую область и Москву параллельным зачетом, завоевал золотую медаль домашнего чемпионата России по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах, набрав 14,600 балла.

Денис Аблязин завоевал «золото» ЧР на кольцах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам соревнований, состоявшихся во дворце спорта «Буртасы», «серебро» на кольцах выиграл пензенский гимнаст Олег Ступкин, заработавший 14,066 балла; «бронзу» — Илья Кибартас из Владимира, выступление которого судьи оценили в 13,600 балла.

В вольных упражнениях чемпионом страны стал Иван Сивков из Костромской области, набравший 13,866 балла. Серебряную медаль завоевал Даниил Иванов из Санкт-Петербурга — 13,700 балла, бронзовую — Алексей Усачев из Волгоградской области, у которого 13,466 балла.

На коне не было равных Ивану Шестакову из Тульской области, который получил 13,966 балла. Второе место занял Ильдар Юскаев из Пензы — 13,266 балла, третье — Олег Степко из Новосибирской области, заработавший 12,900 балла.

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