«Дизель» в Пензе одержал победу над тольяттинской «Ладой» Спорт

Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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Счет в первом периоде открыли гости, отличился Семен Кизимов. Хозяева льда отыгрались меньше чем через минуту, первую шайбу за «Дизель» забросил Яков Селезнев — 1:1.

В начале второго игрового отрезка Яков Селезнев оформил дубль. Однако «Лада» сумела сравнять результат, точен был Марк Павликов — 2:2.

В третьем периоде результативнее оказались хоккеисты «Дизеля». Сначала шайбу в ворота соперника забросил Антон Антонов, затем — Алексей Шубин. Итог встречи — 4:2.

После 20 проведенных матчей «Дизель» заработал 30 очков. Команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы.