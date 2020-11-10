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В Пензе начали развивать следж-хоккей

10:54 | 10.11.2020 | Спорт

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Первая следж-хоккейная команда сформирована в Пензе.

В Пензе начали развивать следж-хоккей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее основу составили подопечные автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Также в состав вошли несколько человек, не являющихся участниками проектов данной НКО.

Как сообщила заместитель исполнительного директора АНО «Квартал Луи» Наталья Шмонина, в настоящее время младшему игроку — 6 лет, старшему — 24 года.

По ее словам, в начале 2020 года сотрудники организации задумались о развитии вида спорта, который, с одной стороны, стал бы для людей с инвалидностью средством реабилитации, а, с другой, позволил бы им добиться выдающихся успехов.

«Мы остановили свой выбор на следж-хоккее, потому что он как раз соответствует этим двум критериям», — сказала общественница.

Наталья Шмонина добавила, что НКО получила грант в размере 1 млн. рублей от Детской следж-хоккейной лиги, благодаря чему удалось приобрести сани, клюшки и экипировку.

«Наша ближайшая цель — мы готовимся к всероссийскому чемпионату, который пройдет весной 2021 года в Москве. Если говорить о мечтах, то нам очень бы хотелось в 2021 году попасть в Канаду, и для этого есть действительно предпосылки, если, конечно, серьезно потрудиться», — отметила она.

Первая тренировка пензенской следж-хоккейной команды состоялась на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувший понедельник, 9 ноября. Руководил процессом Илья Жуков, который ранее был наставником женской хоккейной команды Заречного. Перед тем как возглавить пензенскую следж-хоккейную команду, он прошел специальную подготовку в Москве.

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