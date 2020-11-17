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Пензенская «Юность» поделила очки с «Динамо-2»

12:44 | 17.11.2020 | Спорт

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Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Юность» поделил очки с «Динамо-2» из Новосибирской области по итогам первых домашних матчей чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

Пензенская «Юность» поделила очки с «Динамо-2»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, стартовая встреча завершилась со счетом 78:47 в пользу «Юности». Наиболее результативными в составе пензенской команды стали Ольга Сизякова и Ирина Жуликова, заработавшие 20 и 13 очков соответственно.

В второй игре победу одержали гости — 60:72. Больше всего очков в составе «Юности» набрали Ольга Сизякова и Наталья Макушина — 14 и 11 соответственно.

На данный момент «Юность» имеет в своем активе 7 очков. Команда располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Следующие матчи команда проведет в Пензе 18 и 19 ноября с «Енисеем-2» из Красноярского края. Как и прошедшие встречи, из-за ситуации с распространением коронавируса они пройдут без зрителей.

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