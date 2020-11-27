Пензенский «Дизель» уступил новокузнецкому «Металлургу» Спорт

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил новокузнецкому «Металлургу» в выездном матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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В середине первого периода счет открыл нападающий пензенского клуба Александр Тимирев. До перерыва капитан «Металлурга» Максим Кицын сравнял результат — 1:1.

Во втором отрезке встречи соперникам не удалось поразить ворота друг друга.

В третьем периоде Максим Кицын оформил дубль. На это своим дублем ответил Александр Тимирев — 2:2.

Игра перешла в овертайм, в ходе которого Александр Тарасов принес победу хозяевам льда — 3:2.

По итогам 25 проведенных встреч «Дизель» имеет в своем активе 37 очков. Команда располагается третьей строчке турнирной таблицы.