EN
15:30:33 Суббота, 28 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Минспорт Пензенской области объявил конкурсный отбор социально ориентированных НКО

10:09 | 28.11.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 28 ноября 2020. PenzaNews. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для обеспечения доступа к бюджетным средствам региона в 2021 году.

Минспорт Пензенской области объявил конкурсный отбор социально ориентированных НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет проводиться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением облправительства №812-пП от 1 ноября 2013 года.

Согласно тексту документа, предусмотрено предоставление из бюджета субсидий в целях возмещения затрат на проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий на территории Пензенской области, оказания финансового содействия социально ориентированным НКО.

Как уточняется на сайте Минспорта, объем бюджетных ассигнований составит 705 тыс. рублей.

Конкурсный отбор состоится 28 декабря.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская гордума решила объявить благодарность Владимиру Голутвину и Вадиму Матюшину Обнародованы обстоятельства смерти мужчины, тело которого спрятали в овраге под Пензой
«Ростелеком» обеспечил интернетом «ЛесКом» Специалисты «Т Плюс» призвали жителей Пензы соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 21 ребенка В Пензе названо число болеющих педагогов, у которых выявлен коронавирус
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама