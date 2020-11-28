Минспорт Пензенской области объявил конкурсный отбор социально ориентированных НКО Спорт

Пенза, 28 ноября 2020. PenzaNews. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для обеспечения доступа к бюджетным средствам региона в 2021 году.

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Он будет проводиться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением облправительства №812-пП от 1 ноября 2013 года.

Согласно тексту документа, предусмотрено предоставление из бюджета субсидий в целях возмещения затрат на проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий на территории Пензенской области, оказания финансового содействия социально ориентированным НКО.

Как уточняется на сайте Минспорта, объем бюджетных ассигнований составит 705 тыс. рублей.

Конкурсный отбор состоится 28 декабря.