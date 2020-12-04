EN
14:29:26 Пятница, 4 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская «Юность» поделила очки со «Спартаком-2»

12:33 | 04.12.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская «Юность» поделила очки со «Спартаком-2» из Ногинска по итогам выездных матчей, состоявшихся в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

Пензенская «Юность» поделила очки со «Спартаком-2». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первая встреча завершилась со счетом 71:73 в пользу пензенского клуба. Самыми результативными в составе «Юности» оказались Ирина Жуликова, набравшая 17 очков, Ольга Сизякова — 16, Дарья Архангельская — 14 и Алена Агеева — 13.

Результат второй встречи — 89:81 в пользу «Спартака-2». Больше всего очков среди пензенских баскетболисток набрали Ольга Сизякова — 24, Ирина Жуликова — 18, Валерия Петрова — 12.

По итогам 10 игр «Юность» набрала 18 очков. Клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Следующие матчи команда проведет 12 и 13 декабря в Пензе с «Надеждой-2» из Оренбургской области.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская область не получила третий транш поддержки из-за уровня налоговых доходов Пензенцев предупредили об опасном антисептике
В Пензенской области за сутки подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, выписаны 98 человек Белозерцев, Уланов и Костюк обсудили реализацию проектов «РостАгро» в Пензенской области
При пожаре в Кузнецке пострадал мужчина В Пензенской области мужчина оштрафован на 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама