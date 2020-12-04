Пензенская «Юность» поделила очки со «Спартаком-2» Спорт

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская «Юность» поделила очки со «Спартаком-2» из Ногинска по итогам выездных матчей, состоявшихся в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

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Первая встреча завершилась со счетом 71:73 в пользу пензенского клуба. Самыми результативными в составе «Юности» оказались Ирина Жуликова, набравшая 17 очков, Ольга Сизякова — 16, Дарья Архангельская — 14 и Алена Агеева — 13.

Результат второй встречи — 89:81 в пользу «Спартака-2». Больше всего очков среди пензенских баскетболисток набрали Ольга Сизякова — 24, Ирина Жуликова — 18, Валерия Петрова — 12.

По итогам 10 игр «Юность» набрала 18 очков. Клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Следующие матчи команда проведет 12 и 13 декабря в Пензе с «Надеждой-2» из Оренбургской области.