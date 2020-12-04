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Регбисты из Пензы сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи

15:11 | 04.12.2020 | Спорт

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Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Регбисты из Пензы примут участие в матче национальной команды России и сборной клубов страны, который пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза».

Регбисты из Пензы сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, сборная российских клубов будет сформирована на основе РК «Локомотив-Пенза» с приглашением игроков регулярного чемпионата России по регби и регби-7, в том числе легионеров. Готовить ее к предстоящей встрече будет пензенский наставник Александр Янюшкин.

В состав сборной России главный тренер Лин Джонс вызвал 39 спортсменов. В их числе — шестеро регбистов клуба из Пензы — Алексей Башев, Виктор Гресев, Андрей Карзанов, Владислав Перестяк, Герман Силенко и Дмитрий Сухин. С 5 по 20 декабря команда проведет сборы в Сочи.

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